Суд отправил в СИЗО водителя автобуса, влетевшего в остановку в Петербурге

По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего по маршруту №147, не справился с управлением. В результате общественный транспорт столкнулся с семью автомобилями, после чего выехал на тротуар.

В результате ДТП погибла женщина-пешеход.

Ранее в Нижнем Новгороде два человека погибли, пять пострадали в результате ДТП с автомобилем, влетевшем в остановку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

