Суд отправил в СИЗО водителя автобуса, влетевшего в остановку в Петербурге

В Санкт-Петербурге заключили под стражу водителя автобуса, въехавшего в остановку, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

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По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего по маршруту №147, не справился с управлением. В результате общественный транспорт столкнулся с семью автомобилями, после чего выехал на тротуар.

В результате ДТП погибла женщина-пешеход.

Ранее в Нижнем Новгороде два человека погибли, пять пострадали в результате ДТП с автомобилем, влетевшем в остановку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети
ТЕГИ:АрестыПогибшиеСанкт-ПетербургСИЗО

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