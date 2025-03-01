Суд отправил в СИЗО водителя автобуса, влетевшего в остановку в Петербурге
В Санкт-Петербурге заключили под стражу водителя автобуса, въехавшего в остановку, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.
По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего по маршруту №147, не справился с управлением. В результате общественный транспорт столкнулся с семью автомобилями, после чего выехал на тротуар.
В результате ДТП погибла женщина-пешеход.
Ранее в Нижнем Новгороде два человека погибли, пять пострадали в результате ДТП с автомобилем, влетевшем в остановку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru