Хинштейн назвал причину массового ДТП в Курской области

В Курской области произошло массовое ДТП, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

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Столкнулись 12 автомобилей, шесть из них - грузовые.

В результате ЧП погибли четыре человека, еще пятеро пострадали. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Всех пострадавших доставляют в Курскую областную больницу.

По предварительным данным, причиной ДТП стала плохая видимость из-за плотного тумана.

ДТП произошло в районе хутора Кислино Курской области, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: Александр Хинштейн
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