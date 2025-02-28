Хинштейн назвал причину массового ДТП в Курской области
28 февраля 202513:07
В Курской области произошло массовое ДТП, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Столкнулись 12 автомобилей, шесть из них - грузовые.
В результате ЧП погибли четыре человека, еще пятеро пострадали. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Всех пострадавших доставляют в Курскую областную больницу.
По предварительным данным, причиной ДТП стала плохая видимость из-за плотного тумана.
ДТП произошло в районе хутора Кислино Курской области, отмечает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru