Дело возбудили против отца открывшей стрельбу школьницы в Брянске

Уголовное дело возбуждено в отношении отца школьницы, которая устроила стрельбу в брянской гимназии и покончила жизнь самоубийством. По информации издания Baza, речь идёт о статье 224 Уголовного кодекса- «Небрежное хранение оружия».

Восьмиклассница пронесла в школу в тубусе помповое ружье своего отца, оно принадлежало ему и хранилось на законных основаниях с официально выданным разрешением. Ранее стало известно о задержании в Брянске руководителя частной охранной организации и сотрудницы охраны гимназии, где случилась трагедия.

Мероприятия проведены в рамках уголовного дела об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг. Отец девочки был препровождён к следователю на допрос накануне.

Утром в четверг, 7 декабря у14-летняя ученица 8 «А» класса открыла стрельбу в кабинете биологии. Одноклассница стрелявшей и она сама погибли, пятеро получили ранения. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», минувшей ночью спецборт МЧС доставил в Москву двух пострадавших для лечения.

