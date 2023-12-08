Дело возбудили против отца открывшей стрельбу школьницы в Брянске
Уголовное дело возбуждено в отношении отца школьницы, которая устроила стрельбу в брянской гимназии и покончила жизнь самоубийством. По информации издания Baza, речь идёт о статье 224 Уголовного кодекса- «Небрежное хранение оружия».
Восьмиклассница пронесла в школу в тубусе помповое ружье своего отца, оно принадлежало ему и хранилось на законных основаниях с официально выданным разрешением. Ранее стало известно о задержании в Брянске руководителя частной охранной организации и сотрудницы охраны гимназии, где случилась трагедия.
Мероприятия проведены в рамках уголовного дела об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг. Отец девочки был препровождён к следователю на допрос накануне.
Утром в четверг, 7 декабря у14-летняя ученица 8 «А» класса открыла стрельбу в кабинете биологии. Одноклассница стрелявшей и она сама погибли, пятеро получили ранения. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», минувшей ночью спецборт МЧС доставил в Москву двух пострадавших для лечения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве нашли мужчину, оставившего шприц с мефедроном в каршеринге
- Дело возбудили против отца открывшей стрельбу школьницы в Брянске
- В Новосибирске восемь человек пострадали в ДТП с пятью автомобилями
- Медведев: Байдену дадут деньги на поддержку Украины
- СМИ: После стрельбы в Брянске задержали охранника гимназии и отца стрелявшей
- Продюсер Рудченко: финансирующая ВСУ Лобода планирует вернуться на эстраду РФ
- «Одноклассники» подвели итоги и назвали лучший контент 2023 года
- Власти Керчи планируют восстановить поврежденный газопровод в пятницу
- В России снизилось на 4,7% производство водки
- Собянин: Выплаты на приобретение льготных лекарств в Москве станут постоянными
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru