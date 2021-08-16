Суд отправил в СИЗО главу антикоррупционной службы Северо-Западной таможни

Дорогомиловский суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО главу Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России Максима Розсыпало, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь суда Диана Корзухина уточнила, что Розсыпало, уличённого во взяточничестве, заключили под стражу до 14 октября.

По данным Следственного комитета РФ, в отношении борца с коррупцией возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки в особо крупном размере». Розсыпало грозит до 15 лет, а также штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Ранее суд в Екатеринбурге приговорил к 8,5 года заключения бывшего заместителя главы СУ СК РФ по Свердловской области Михаила Бусылко, который также обвинялся в получении взятки в особо крупном размере.

