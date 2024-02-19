Суд отправил в СИЗО бывшего владельца сетей «Кофе Хауз» и «Азбука вкуса»

Мещанский суд Москвы перевел из-под домашнего ареста в СИЗО экс-совладельца сетей «Кофе хауз» и «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского, он обвиняется в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Иначе тюрьма»: Юрист Соловьев призвал Блиновскую перестать насмехаться над законом
«Постановлением суда Якубовскому изменена мера пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу», - говорится в сообщении.

Якубовский был арестован в апреле прошлого года, однако спустя два месяца отпущен под домашний арест. Якубовскому вменяется мошенничество в особо крупном размере.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
ТЕГИ:МошенничествоДомашний АрестСИЗОСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры