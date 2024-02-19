Суд отправил в СИЗО бывшего владельца сетей «Кофе Хауз» и «Азбука вкуса»
19 февраля 202418:40
Мещанский суд Москвы перевел из-под домашнего ареста в СИЗО экс-совладельца сетей «Кофе хауз» и «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского, он обвиняется в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.
«Постановлением суда Якубовскому изменена мера пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу», - говорится в сообщении.
Якубовский был арестован в апреле прошлого года, однако спустя два месяца отпущен под домашний арест. Якубовскому вменяется мошенничество в особо крупном размере.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru