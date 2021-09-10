Суд отправил в колонию водителя грузовика, виновного в смерти военных в Подмосковье

Водитель грузовика Игорь Гавриков признан виновным в ДТП, в результате которого погибли четверо военнослужащих, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В сообщении говорится, что суд назначил ему пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Трагедия произошла в Московской области 11 января. Следствием установлено, что на участке 28 км автомагистрали М-9 «Балтия» Гавриков нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с четырьмя военными автобусами. В результате аварии четыре человека погибли на месте, ещё шестеро пострадали.

Ранее на 305 километре трассы «Сызрань - Саратов - Волгоград» в Саратовской области столкнулись фура и легковой автомобиль. Погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, сгорев после начавшегося из-за столкновения пожара.

