Суд отправил в колонию москвичку, бросившую коктейль Молотова в полицейских

Тверской суд Москвы признал жительницу Москвы виновной в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает РИА Новости.

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Инцидент произошёл вечером 24 февраля. По версии следствия, в ходе несанкционированной акции вблизи Пушкинской площади девушка кинула в сторону полицейских стеклянную бутылку со смесью из легковоспламеняющихся и горючих веществ.

Москвичка полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее суд огласил окончательное решение по делу скандального блогера Эдварда Била, которого приговорили к году и двум месяцам в колонии общего режима за ДТП в центре Москвы, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: flickr/Beth Cortez-Neavel
ТЕГИ:Несанкционированный МитингУголовное НаказаниеМоскваСуд
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