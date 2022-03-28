Суд отправил в колонию москвичку, бросившую коктейль Молотова в полицейских
Тверской суд Москвы признал жительницу Москвы виновной в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошёл вечером 24 февраля. По версии следствия, в ходе несанкционированной акции вблизи Пушкинской площади девушка кинула в сторону полицейских стеклянную бутылку со смесью из легковоспламеняющихся и горючих веществ.
Москвичка полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.
Ранее суд огласил окончательное решение по делу скандального блогера Эдварда Била, которого приговорили к году и двум месяцам в колонии общего режима за ДТП в центре Москвы, сообщает телеканал «360».
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