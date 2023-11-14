Суд отправил подростка на лечение у психиатра из-за нацистского приветствия

Отмечается, что лечение будет проходить в амбулаторных условиях. Осужденный признал свою вину.

Следствие установило, что фигурант растоптал цветы, возложенные у памятника поэтессе Ольге Берггольц в честь полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 30 января. Затем осужденный несколько раз показал жест нацистского приветствия.

Ранее директор Музея Победы Александр Школьник выразил надежду на осуждение «украинских неонацистов». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

