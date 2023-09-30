Пять человек погибли в ДТП с автобусом на севере Турции

По данным агентства, ДТП произошло в районе города Мерзифон. Водитель автобуса, направлявшегося из Анкары в Токат, потерял контроль над управлением, и транспортное средство вылетело с дороги.

В результате аварии погибли пять человек, еще 30 пострадали, их госпитализировали.

Ранее на севере Москвы произошло массовое ДТП с шестью автомобилями, пострадала девушка, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».