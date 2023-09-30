Пять человек погибли в ДТП с автобусом на севере Турции
30 сентября 202309:55
Пассажирский автобус перевернулся в провинции Амасья на севере Турции, погибли пять человек. Об этом сообщает Anadolu.
По данным агентства, ДТП произошло в районе города Мерзифон. Водитель автобуса, направлявшегося из Анкары в Токат, потерял контроль над управлением, и транспортное средство вылетело с дороги.
В результате аварии погибли пять человек, еще 30 пострадали, их госпитализировали.
Ранее на севере Москвы произошло массовое ДТП с шестью автомобилями, пострадала девушка, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru