Пять человек погибли в ДТП с автобусом на севере Турции

Пассажирский автобус перевернулся в провинции Амасья на севере Турции, погибли пять человек. Об этом сообщает Anadolu.

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По данным агентства, ДТП произошло в районе города Мерзифон. Водитель автобуса, направлявшегося из Анкары в Токат, потерял контроль над управлением, и транспортное средство вылетело с дороги.

В результате аварии погибли пять человек, еще 30 пострадали, их госпитализировали.

Ранее на севере Москвы произошло массовое ДТП с шестью автомобилями, пострадала девушка, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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