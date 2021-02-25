Суд отправил под домашний арест руководителя Норильской обогатительной фабрики

Суд избрал домашний арест руководителю Норильской обогатительной фабрики Александру Цымбалу по делу об обрушении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого суда Красноярского края.

В результате он останется под арестом до 20 апреля.