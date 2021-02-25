Суд отправил под домашний арест руководителя Норильской обогатительной фабрики
25 февраля 202115:54
Суд избрал домашний арест руководителю Норильской обогатительной фабрики Александру Цымбалу по делу об обрушении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого суда Красноярского края.
В результате он останется под арестом до 20 апреля.
Обрушение дробильного цеха предприятия произошло 20 февраля во время работ по укреплению конструкций помещения.
В результате ЧП погибли трое рабочих, еще несколько сотрудников фабрики пострадали.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru