Суд отправил под домашний арест руководителя Норильской обогатительной фабрики

Суд избрал домашний арест руководителю Норильской обогатительной фабрики Александру Цымбалу по делу об обрушении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого суда Красноярского края.

В результате он останется под арестом до 20 апреля.

Названа причина обрушения цеха на фабрике в Норильске

Обрушение дробильного цеха предприятия произошло 20 февраля во время работ по укреплению конструкций помещения.

В результате ЧП погибли трое рабочих, еще несколько сотрудников фабрики пострадали.


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Фото: 24.mchs.gov.ru
ТЕГИ:Красноярский Край
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