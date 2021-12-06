Суд отклонил жалобу братьев Кокориных на штраф за избиение водителя
Мосгорсуд оставил в силе решение о штрафе в отношении футболиста итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина и других фигурантов дела о драке 2018 года.
Суд рассмотрел в понедельник апелляционную жалобу Кокорин и его брата Кирилла, оставил ее без удовлетворения, а решение районного суда – без изменений, отмечает РБК.
Ранее Савёловский райсуд Москвы обязал Кокориных, полузащитника «Ростова» Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого выплатить потерпевшему по делу о драках в 2018 году водителю Виталию Соловчуку в общей сложности 200 тысяч рублей, напоминает «Чемпионат».
В октябре 2018 года спортсмены отмечали 10-летие своей дружбы в «Кофемании» на Никитском бульваре. В рамках празднований Александр Кокорин ударил стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака. Мамаев ударил мужчину, который пришел на помощь Паку. Перед потасовкой в кафе компания футболистов напала на водителя телеведущей Первого канала.
В мае 2019 года Пресненский суд столицы приговорил Кокорина к полутора годам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам. Аналогичные сроки получили брат Кокорина Кирилл и их товарищ Александр Протасовицкий. После 11 месяцев в колонии оба футболиста и Кокорин-младший освободились по УДО, Протасовицкий вышел на свободу в начале ноября 2019 года.
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