Адвокат: Избитый Мамаевым и Кокориным водитель отсудил ещё 200 тысяч рублей
Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что в пользу пострадавшего в ходе драки Виталия Соловчука суд взыскал 200 тысяч рублей, сообщает ТАСС.
По его словам, в пользу водителя Савеловский суд Москвы взыскал с его подзащитного, Александра и Кирилла Кокориных, а также Александра Протасовицкого по 50 тысяч рублей.
Бушманов отметил, что исковые требования были удовлетворены частично, так как Соловчук просил взыскать в качестве возмещения вреда здоровью 120 тысяч рублей, а также по 250 тысяч рублей с каждого из четырёх фигурантов в качестве компенсации морального вреда.
В 2018 году после матча между «Зенитом» и «Краснодаром» Павел Мамаев, Александр и Кирилл Кокорины, а также Александр Протасовицкий отправились в Москву, где посетили увеселительные заведения, сообщает Ura.ru. В столице они избили водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука, а позже они напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора ФГУП НАМИ Сергея Гайсина. Было возбуждено уголовное дела, футболисты получили реальные сроки.
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