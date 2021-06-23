Адвокат: Избитый Мамаевым и Кокориным водитель отсудил ещё 200 тысяч рублей

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что в пользу пострадавшего в ходе драки Виталия Соловчука суд взыскал 200 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

По его словам, в пользу водителя Савеловский суд Москвы взыскал с его подзащитного, Александра и Кирилла Кокориных, а также Александра Протасовицкого по 50 тысяч рублей.

Бушманов отметил, что исковые требования были удовлетворены частично, так как Соловчук просил взыскать в качестве возмещения вреда здоровью 120 тысяч рублей, а также по 250 тысяч рублей с каждого из четырёх фигурантов в качестве компенсации морального вреда.

В 2018 году после матча между «Зенитом» и «Краснодаром» Павел Мамаев, Александр и Кирилл Кокорины, а также Александр Протасовицкий отправились в Москву, где посетили увеселительные заведения, сообщает Ura.ru. В столице они избили водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука, а позже они напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора ФГУП НАМИ Сергея Гайсина. Было возбуждено уголовное дела, футболисты получили реальные сроки.

