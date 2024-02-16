Суд отклонил иск к МТС из-за «голой вечеринки»

Таганский суд Москвы отклонил иск к компании МТС с требованием компенсации миллиарда долларов за «голую вечеринку» в клубе «Мутабор», сообщает РИА Новости.

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«В удовлетворении искового заявления Трещёва Александра Станиславовича к ПАО "МТС" отказать», - цитирует судью агентство.

Трещев не явился в суд и ходатайствовал о переносе заседания в связи с нехваткой времени для подготовки к нему, ответчик в свою очередь возражал. Истец требовал от МТС перевести миллиард долларов в госфонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».


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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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