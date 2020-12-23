Суд отказал Фургалу в домашнем аресте
Московский городской суд не отпустил под домашний арест экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает пресс-служба суда.
В сообщении уточняется, что решение Басманного районного суда о продлении срока ареста чиновнику, который обвиняется в организации убийств, признано законным.
Защита Фургала просила отпустить его под домашний арест к родственникам в Москве, однако жалобы оставили без удовлетворения. Таким образом, экс-губернатор Хабаровского края останется в СИЗО до 9 марта 2021 года.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции назвал Фургала «лояльным к федеральной власти», сообщает «Свободная пресса». Однако, по словам российского лидера, «обвинение в адрес экс-губернатора очень тяжелое и речь идет об убийствах».
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