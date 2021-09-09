Суд освободил уральского депутата, застрелившего человека на охоте

Следователи установили, что 5 сентября 2019 года депутат был на охоте за городом. Он случайно выстрелил из ружья в голову своему знакомому, который находился с ним в лодке. Пострадавшего госпитализировали, однако он скончался спустя пять месяцев.

В рамках уголовного дела о причинении смерти по неосторожности Коркину дали один год ограничения свободы, а также постановили выплатить 1 миллион рублей семье покойного. Защита депутата обжаловала данное решение.

"В связи с истечением срока давности осужденный освобожден от отбытия наказания в виде ограничения свободы", - указано в сообщении. При этом другие части постановления суда остались в силе.