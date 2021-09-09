Суд освободил уральского депутата, застрелившего человека на охоте
Свердловский областной суд освободил от наказания депутата регионального заксобрания Александра Коркина, который ранее был осужден по делу об убийстве человека на охоте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Следователи установили, что 5 сентября 2019 года депутат был на охоте за городом. Он случайно выстрелил из ружья в голову своему знакомому, который находился с ним в лодке. Пострадавшего госпитализировали, однако он скончался спустя пять месяцев.
В рамках уголовного дела о причинении смерти по неосторожности Коркину дали один год ограничения свободы, а также постановили выплатить 1 миллион рублей семье покойного. Защита депутата обжаловала данное решение.
"В связи с истечением срока давности осужденный освобожден от отбытия наказания в виде ограничения свободы", - указано в сообщении. При этом другие части постановления суда остались в силе.
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