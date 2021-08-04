Суд оставил сбившую детей москвичку в СИЗО

Мосгорсуд признал законным арест Валерии Башкировой, которая сбила трёх детей на пешеходном переходе в Москве на улице Авиаторов, сообщает РИА Новости.

Таким образом решение Тверского районного суда Москвы, который изменил меру пресечения 18-летней москвичке и вместо домашнего ареста отправил её в СИЗО до 16 сентября, оставили без изменений.

Ранее стало известно, что Башкирова признала свою вину и заявила о готовности возместить ущерб потерпевшим.

Трагедия произошла 16 июля, сообщает РЕН ТВ. Башкирова, управлявшая автомобилем Mazda, на нерегулируемом пешеходном переходе сбила троих детей, которые вместе со взрослыми переходили проезжую часть. В результате пятилетний и трёхлетний мальчики скончались в больнице. По словам девушки, всё произошло из-за того, что будучи за рулём она отвлеклась на смартфон.

