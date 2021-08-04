Сбившая троих детей москвичка Башкирова признала вину

Жительница Москвы Валерия Башкирова, которая сбила троих детей на улице Авиаторов, признала вину и готова возместить ущерб потерпевшим, сообщает ТАСС.

В Мосгорсуде, где слушается жалоба на арест 18-летней девушки, судья отметил, что вменяемая ей в вину статья и пункт УК «не исключают примирения сторон».

Ранее Тверской суд Москвы изменил меру пресечения Башкировой и вместо домашнего ареста отправил её в СИЗО до 16 сентября, сообщает телеканал «360».

Трагедия произошла 16 июля в Москве на улице Авиаторов. Москвичка, управлявшая автомобилем Mazda, на нерегулируемом пешеходном переходе сбила троих детей, которые вместе со взрослыми переходили проезжую часть. В результате пятилетний и трёхлетний мальчики скончались в больнице. По словам Башкировой, всё произошло из-за того, что будучи за рулём она отвлеклась на смартфон.

