Сбившая троих детей москвичка Башкирова признала вину
Жительница Москвы Валерия Башкирова, которая сбила троих детей на улице Авиаторов, признала вину и готова возместить ущерб потерпевшим, сообщает ТАСС.
В Мосгорсуде, где слушается жалоба на арест 18-летней девушки, судья отметил, что вменяемая ей в вину статья и пункт УК «не исключают примирения сторон».
Ранее Тверской суд Москвы изменил меру пресечения Башкировой и вместо домашнего ареста отправил её в СИЗО до 16 сентября, сообщает телеканал «360».
Трагедия произошла 16 июля в Москве на улице Авиаторов. Москвичка, управлявшая автомобилем Mazda, на нерегулируемом пешеходном переходе сбила троих детей, которые вместе со взрослыми переходили проезжую часть. В результате пятилетний и трёхлетний мальчики скончались в больнице. По словам Башкировой, всё произошло из-за того, что будучи за рулём она отвлеклась на смартфон.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- Собчак рассказала о способе попасть в любую европейскую страну
- В России может появиться налог на мясо
- В РФПИ прокомментировали процесс одобрения вакцины «Спутник V» в ЕМА
- Сбившая троих детей москвичка Башкирова признала вину
- Российские синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли золото Олимпиады в Токио в дуэтах
- СМИ: Количество пострадавших в аварии автобуса в Москве достигло 13 человек
- АТОР не видит предпосылок к закрытию Турции
- Судейский комитет УЕФА заменил всех арбитров матча «Спартак» - «Бенфика»
- АТОР: Отели Краснодарского края снижают цены из-за низкого спроса
- Крым установил антирекорд смертности от коронавируса за неделю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru