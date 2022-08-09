Суд оставил «пермского стрелка» Бекмансурова в СИЗО
Суд продлил арест Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском университете, на три месяца, сообщает РИА Новости.
По решению суда, 18-летний житель Перми, обвиняемый в убийстве шести человек, останется в СИЗО до 27 октября. Судья Сергей Коробейников назначил на 5 сентября дату следующего заседания.
Инцидент произошёл 20 сентября 2021 года. По версии следствия, Бекмансуров пришёл на территорию вуза и открыл стрельбу из гладкоствольного ружья. В результате шесть человек погибли, более 20 были ранены, 37 лиц получили различные телесные повреждения.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что комплексная психолого-психиатрическая экспертиза признала Бекмансурова вменяемым, сообщает RT.
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