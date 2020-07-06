Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву на полмиллиона рублей

2-ой Западный окружной военный суд признал псковскую журналистку Светлану Прокопьеву виновной по делу об оправдании терроризма. Как сообщает «Коммерсантъ», суд назначил ей штраф в 500 тысяч рублей, не став запрещать журналистскую деятельность.

Журналистка сообщила коллегам, что намерена обжаловать решение.

Дело в отношении Прокопьевой было возбуждено в 2019 году после того, как она в эфире «Эхо Москвы в Пскове» высказалась об анархисте Михаиле Жлобицком, подорвавшемся в здании ФСБ.

Обвинение просило назначить журналистке шесть лет колонии и четырёхлетний запрет заниматься журналистикой.

