Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву на полмиллиона рублей
2-ой Западный окружной военный суд признал псковскую журналистку Светлану Прокопьеву виновной по делу об оправдании терроризма. Как сообщает «Коммерсантъ», суд назначил ей штраф в 500 тысяч рублей, не став запрещать журналистскую деятельность.
Журналистка сообщила коллегам, что намерена обжаловать решение.
Дело в отношении Прокопьевой было возбуждено в 2019 году после того, как она в эфире «Эхо Москвы в Пскове» высказалась об анархисте Михаиле Жлобицком, подорвавшемся в здании ФСБ.
Обвинение просило назначить журналистке шесть лет колонии и четырёхлетний запрет заниматься журналистикой.
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