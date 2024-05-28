Суд оштрафовал тульского пенсионера на 15 тысяч за убийство кота

Преступление 71-летний пенсионер совершил летом 2023 года. В материале уточняется, что мужчина придя домой, увидел, как соседский кот ест еду на его столе. Мужчина вышел из себя и, взяв метлу, нанес несколько ударов животному, в результате чего оно погибло.

Суд признал его виновным по статье о жестоком обращении с животными. Пенсионер признал вину и раскаялся, говорится в материале.

Сам мужчина объяснял свой поступок тем, что кот в течении двух лет его «терроризировал» и вызывал у него стресс.

Ранее на Камчатке было заведено уголовное дело за жестокое убийство котят, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».