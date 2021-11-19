Суд оштрафовал Mail.ru на три миллиона рублей

Мировой судья судебного участка 345 Хорошевского района столицы признал ООО "Мэйл.Ру" виновным в совершении административного правонарушения, сообщает РИА Новости.

Суд признал законными штрафы для Twitter на 5,5 млн руб. за запрещенный контент

Согласно постановлению суда, за неудаление запрещённого контента Mail.ru был назначен штраф в размере 3 млн рублей.

Ранее Telegram выписали очередной штраф за отказ удалить запрещённый контент. Суд назначил мессенджеру ещё три млн рублей штрафа, общая сумма которых теперь составляет 42 млн рублей.

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Фото: corp.mail.ru
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