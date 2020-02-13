Закрыто дело россиянки, которую пытались посадить за ранение насильника

Инцидент произошел еще летом 2018 года. Пьяный мужчина пытался надругаться над девушкой, однако она ранила его ножом для заточки карандашей и сумела спастись.

Впоследствии на Дарью завели уголовное дело: ее обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека. Ей грозило до 10 лет лишения свободы. Впоследствии дело было переквалифицировано на статью о превышении мер необходимой самообороны, сообщает RT.

Сама Дарья заявила телеканалу «360», что не считает прекращение уголовного дела «хэппи-эндом, так как, по ее словам, насильник остался на свободе.

