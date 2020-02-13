Закрыто дело россиянки, которую пытались посадить за ранение насильника
С жительницы подмосковных Химок Дарьи Агений сняли обвинение в нанесении травмы мужчине, который пытался ее изнасиловать в Туапсе.
Инцидент произошел еще летом 2018 года. Пьяный мужчина пытался надругаться над девушкой, однако она ранила его ножом для заточки карандашей и сумела спастись.
Впоследствии на Дарью завели уголовное дело: ее обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека. Ей грозило до 10 лет лишения свободы. Впоследствии дело было переквалифицировано на статью о превышении мер необходимой самообороны, сообщает RT.
Сама Дарья заявила телеканалу «360», что не считает прекращение уголовного дела «хэппи-эндом, так как, по ее словам, насильник остался на свободе.
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