Закрыто дело россиянки, которую пытались посадить за ранение насильника

13 февраля 202013:59

С жительницы подмосковных Химок Дарьи Агений сняли обвинение в нанесении травмы мужчине, который пытался ее изнасиловать в Туапсе.

Закон о защите жертв... или насильников?

Инцидент произошел еще летом 2018 года. Пьяный мужчина пытался надругаться над девушкой, однако она ранила его ножом для заточки карандашей и сумела спастись.

Впоследствии на Дарью завели уголовное дело: ее обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека. Ей грозило до 10 лет лишения свободы. Впоследствии дело было переквалифицировано на статью о превышении мер необходимой самообороны, сообщает RT.

Сама Дарья заявила телеканалу «360», что не считает прекращение уголовного дела «хэппи-эндом, так как, по ее словам, насильник остался на свободе.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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