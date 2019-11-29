Закон о защите жертв... или насильников?

Законопроект о профилактике домашнего насилия опубликован на сайте Совета Федерации. В случае выявления факта насилия жертве могут дать охранный ордер — специальное предписание, по которому нарушитель не может контактировать с жертвой. На время действия предписания нарушитель будет стоять на профилактическом учете. Если он не исполнит условия охранного ордера, то может быть выдано судебное предписание. Суд, в частности, может обязать нарушителя покинуть место совместного жительства с жертвой. Такая мера применяется, если у нарушителя есть возможность выселиться в другое место.

Предложенный вариант документа поляризовал общество, вызвав множество критических отзывов, в том числе со стороны общественных организаций и представителей церкви. Так, соосновательница сети взаимопомощи женщин Алена Попова заявила НСН, что законопроект в его нынешней редакции крайне вреден:

«То, что сейчас лежит на сайте Совета Федерации, – это огромный реверанс в сторону фундаменталистов. Это огромная пропасть между защитой и беззащитностью. Что это за определение домашнего насилия – «деяние, не содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления»? Насилие всегда содержит признаки административки или уголовки. Закон не рабочий уже ввиду базового определения, которое дано».

Павлика Морозова припомнил, комментируя законопроект о домашнем насилии, зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе:

«Мы должны сами ответить на вопрос, хотим ли мы, чтобы в нашей каждой семье закон предусмотрел наличие третьего лица, фельдфебеля, который бы надзирал за нашими семейными отношениями? Уверены ли мы, что появление этой третьей стороны, да ещё облечённой юридической властью, принесёт нам комфорт, укрепит любовь между супругами? Или это будет коллегиальный Павлик Морозов, который будет постоянно находиться на связи с внешними силами, разрушая семейные отношения?»

Схожую позицию высказал глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов. По его словам, которые приводит «Интерфакс», истинной целью закона является попытка облегчить изъятие детей из семей и «передачу их на воспитание гомосексуалистам». Результатом будет уничтожение остатков наших семей при том, что в России и так распадается половина заключенных браков, - убежден отец Дмитрий.

Перевести дискуссию о законопроекте из эмоциональной в практическую плоскость призвала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, палата будет принимать предложения от всех, кто заинтересован в его качественной доработке, и обещала учесть все конструктивные идеи. Документ также разошлют в общественные организации и обсудят в том числе с теми, которые выступали против его принятия. «Это не закрытый документ, в обществе должен быть консенсус», - сказала Валентина Матвиенко.

