Суд наказал россиянина за раздачу исламской газеты
Суд в городе Курске оштрафовал на 5 000 рублей россиянина за распространение исламской духовно-просветительской газеты, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.
Отмечается, что правонарушение мужчина совершил в декабре прошлого года — не имея на то полномочий, 27-летний молодой человек возле жилого дома на улице Ленина раздавал прохожим газету «АС-САЛАМ», чем, по мнению суда, пропагандировал ислам. Его оштрафовали за незаконную миссионерскую деятельность.
По данным пресс-службы, постановление пока что не вступило в законную силу.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что, согласно действующему законодательству, услуги магов и тарологов являются запрещенной миссионерской деятельностью, пожаловаться на нее неравнодушные граждане могут в Минюст, либо в МВД. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru