Суд наказал россиянина за раздачу исламской газеты

Отмечается, что правонарушение мужчина совершил в декабре прошлого года — не имея на то полномочий, 27-летний молодой человек возле жилого дома на улице Ленина раздавал прохожим газету «АС-САЛАМ», чем, по мнению суда, пропагандировал ислам. Его оштрафовали за незаконную миссионерскую деятельность.

По данным пресс-службы, постановление пока что не вступило в законную силу.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что, согласно действующему законодательству, услуги магов и тарологов являются запрещенной миссионерской деятельностью, пожаловаться на нее неравнодушные граждане могут в Минюст, либо в МВД. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

