Суд Берлина постановил экстрадировать россиянина Казначеева в США
Апелляционный суд в Германии принял решение выдать США российского музыканта и диджея Дениса Казначеева, который обвиняется в отмывании денежных средств, сообщает ТАСС.
В решении суда уточняется, что экстрадиция станет возможна только в том случае, если США без согласия ФРГ не будут выдвигать иных обвинений, не составляющих предмет запроса о выдаче, а «условия содержания обвиняемого под стражей не изменятся».
По словам вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, решение суда будет обжаловано, так как был допущен ряд нарушений. Он отметил, что решение об экстрадиции было принято заочно, и Казначеев не был проинформирован о месте и времени проведения заседания, что нарушает статью Конвенции прав человека и основных свобод.
Мельников добавил, что у музыканта нет профильного экономического или технического образования, а следствие на располагает доказательствами его причастности к инкриминируемому деянию.
Ранее Казначеев, задержанный в Берлине по запросу США, рассказал, что его вынудили согласиться пойти на первый допрос без адвоката, сообщает RT.
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