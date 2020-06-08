В Берлине подтвердили арест музыканта из РФ Казначеева по запросу США
Прокуратура Берлина подтвердила факт задержания и ареста в столице Германии российского музыканта Дениса Казначеева. Об этом сообщил РИА «Новости» официальный представитель ведомства. Задержание произошло 29 мая по запросу США. Его подозревают в кибермошенничестве и использовании теневого интернета для отмывания денежных средств в размере свыше одного миллиона долларов.
Адвокаты Казначеева опубликовали петицию с просьбой к властям Германии разобраться в ситуации. Они считают, что его данные были похищены и использованы мошенниками. Посольство РФ в Берлине знает о ситуации и будет следить за соблюдением международных прав, передает ТАСС.
США требуют экстрадиции на свою территорию Дениса Казначеева. Сам он вину отрицает и заявляет об ошибочности выводов американского следствия. Музыкант настаивает, что в деле указаны ID (идентификатор пользователя) и IP (адрес пользователя в интернете), которые не имеют нему никакого отношения.
Денис Казначеев родился в 1983 году в городе Таштаголе в Кемеровской области. Он пишет электронную музыку под диджейским псевдонимом Guttersnipe.
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