В Берлине подтвердили арест музыканта из РФ Казначеева по запросу США

Прокуратура Берлина подтвердила факт задержания и ареста в столице Германии российского музыканта Дениса Казначеева. Об этом сообщил РИА «Новости» официальный представитель ведомства. Задержание произошло 29 мая по запросу США. Его подозревают в кибермошенничестве и использовании теневого интернета для отмывания денежных средств в размере свыше одного миллиона долларов.

Адвокаты Казначеева опубликовали петицию с просьбой к властям Германии разобраться в ситуации. Они считают, что его данные были похищены и использованы мошенниками. Посольство РФ в Берлине знает о ситуации и будет следить за соблюдением международных прав, передает ТАСС.

США требуют экстрадиции на свою территорию Дениса Казначеева. Сам он вину отрицает и заявляет об ошибочности выводов американского следствия. Музыкант настаивает, что в деле указаны ID (идентификатор пользователя) и IP (адрес пользователя в интернете), которые не имеют нему никакого отношения.

Денис Казначеев родился в 1983 году в городе Таштаголе в Кемеровской области. Он пишет электронную музыку под диджейским псевдонимом Guttersnipe.

