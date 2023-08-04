Суд арестовал угрожавшего взорвать гранату на шоссе в Уфе дезертира

Суд арестовал дезертира, который угрожал взорвать гранату на шоссе в Уфе.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:УфаДезертирАрест

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