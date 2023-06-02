Находящегося в федеральном розыске дезертира задержали в Санкт-Петербурге

Санкт-петербургские правоохранители задержали 32-летнего дезертира, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

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Отмечается, что задержанный появился 1 июня возле дома №42 на Зверинской улице. Он скрывался от прокуратуры из-за самовольного оставления места службы.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело, сейчас он помещен в СИЗО.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых из семи сбежавших из воинской части в ДНР бывших заключенных. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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