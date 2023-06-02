Находящегося в федеральном розыске дезертира задержали в Санкт-Петербурге

Отмечается, что задержанный появился 1 июня возле дома №42 на Зверинской улице. Он скрывался от прокуратуры из-за самовольного оставления места службы.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело, сейчас он помещен в СИЗО.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых из семи сбежавших из воинской части в ДНР бывших заключенных. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

