Суд арестовал третьего фигуранта дела о покушении на телеведущего Соловьёва

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО третьего из шести подозреваемых в подготовке покушения на тележурналиста Владимира Соловьева - Владимира Степанова, сообщает ТАСС.

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В суде посчитали, что находясь на свободе Степанов может скрыться или воспрепятствовать ходу следствия. Судьяобъявила, что он будет находиться под стражей в течение двух месяцев - до 25 июня.

Ранее до 25 июня дела о покушении на телеведущего Соловьёва были арестованы Василий Стрижаков и Максим Дружинин, которые отказались признать свою вину.

В Следственном комитете РФ заявили о задержании шести членов запрещённой в России неонацистской террористической организации «National Socialism/White Power» («Национал-социализм/Белая сила, власть»), осуществлявших приготовление к убийству Соловьева, они планировали подорвать его автомобиль.

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