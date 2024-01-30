Суд арестовал прыгавших с парашютом с крыши дома в Балашихе мужчин
30 января 202413:56
Останкинский районный суд Москвы арестовал троих человек, прыгнувших с парашютом с крышки многоэтажного дома в подмосковной Балашихе, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Суд признал их виновными по делу о мелком хулиганстве. Парашютистам назначили от пяти до семи суток ареста.
В полицию о прыжках со строящегося дома на улице Дмитриева сообщила местная жительница. После этого правоохранители приступили к проверке.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru