Суд арестовал прыгавших с парашютом с крыши дома в Балашихе мужчин

Останкинский районный суд Москвы арестовал троих человек, прыгнувших с парашютом с крышки многоэтажного дома в подмосковной Балашихе, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

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Суд признал их виновными по делу о мелком хулиганстве. Парашютистам назначили от пяти до семи суток ареста.

В полицию о прыжках со строящегося дома на улице Дмитриева сообщила местная жительница. После этого правоохранители приступили к проверке.


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ФОТО: Департамент строительства Москвы
ТЕГИ:АрестБалашиха

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