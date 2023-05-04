Суд арестовал подростка, убившего школьницу в Петербурге
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга до 2 июля арестовал 16-летнего Илью Татаринова, который убил семиклассницу, сообщает объединённая пресс-служба судов города.
В сообщении говорится, что процесс проходил в закрытом режиме, обвинение подростку не предъявлялось, Татаринов и защитник не возражали.
Как сообщает Следственный комитет, убийство было совершено без каких-либо причин, для собственного самоутверждения. Татаринов и его знакомая 15 лет пригласили 13-летнюю девочку принять участие в его стриме на природе, в лесу у реки Каменка парень забил девочку насмерть молотком.
Ранее вооруженный ученик девятого класса напал на учащихся одной из школ Петропавловска в Казахстане, пострадали трое подростков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru