Суд арестовал подростка, убившего школьницу в Петербурге

В сообщении говорится, что процесс проходил в закрытом режиме, обвинение подростку не предъявлялось, Татаринов и защитник не возражали.

Как сообщает Следственный комитет, убийство было совершено без каких-либо причин, для собственного самоутверждения. Татаринов и его знакомая 15 лет пригласили 13-летнюю девочку принять участие в его стриме на природе, в лесу у реки Каменка парень забил девочку насмерть молотком.

Ранее вооруженный ученик девятого класса напал на учащихся одной из школ Петропавловска в Казахстане, пострадали трое подростков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

