Суд арестовал подозреваемых в снятии скальпа с парня в Электростали

Подозреваемых арестовали до 10 сентября 2023 года, говорится в сообщении СК. Областная прокуратура уточнила, что мужчины признали свою вину.

Следственный комитет ранее сообщил, что один из подозреваемых привлекался к уголовной ответственности за грабеж.

Инцидент произошел 9 июля на улице Спортивная в Электростали. Причиной конфликта стал цвет волос парня. Пострадавшего госпитализировали. Его готовят к операции, передает «Радиоточка НСН».

