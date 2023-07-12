Суд арестовал подозреваемых в снятии скальпа с парня в Электростали
Суд отправил под арест двух мужчин, подозреваемых в снятии скальпа с 19-летнего парня в подмосковной Электростали. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Подозреваемых арестовали до 10 сентября 2023 года, говорится в сообщении СК. Областная прокуратура уточнила, что мужчины признали свою вину.
Следственный комитет ранее сообщил, что один из подозреваемых привлекался к уголовной ответственности за грабеж.
Инцидент произошел 9 июля на улице Спортивная в Электростали. Причиной конфликта стал цвет волос парня. Пострадавшего госпитализировали. Его готовят к операции, передает «Радиоточка НСН».
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