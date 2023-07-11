В Обнинске задержали еще одного из снявших скальп с юноши в Подмосковье

Полицейские задержали в Обнинске Калужской области второго подозреваемого в нападении на жителя Электростали, с которого сняли скальп из-за цветного ирокеза. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, пишет «МВД Медиа».

К операции готовят парня, которому срезали скальп в Электростали

«Сотрудниками подмосковной полиции задержан второй подозреваемый в причинении ножевых ранений жителю Электростали», — отметила Волк.

Накануне правоохранители задержали сообщника злоумышленника — жителя Республики Коми 1999 года рождения, напоминает телеканал «360».

Ранее стало известно, что два человека напали на девятнадцатилетнего юношу возле магазина в подмосковной Электростали. Злоумышленники пренебрежительно отнеслись к молодому человеку из-за его внешнего вида и цвета волос, избили его, срезали скальп и скрылись, пишет Газета.ру. Пострадавший находится в больнице. Полиция предварительно установила, что между двумя нападавшими и получившим ранения произошел конфликт, два человека нанесли оппоненту увечья.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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