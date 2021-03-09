Суд арестовал подозреваемого в убийстве сына экс-сотрудника ДПС
Столичный Чертановский суд арестовал до 8 мая экс-полицейского, подозреваемого в убийстве своего шестилетнего сына, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Для проверки психического здоровья подозреваемого в ближайшее время будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, отмечает «Свободная пресса».
Напомним, в ночь с 7 на 8 марта в одном из жилых домов по Пролетарскому проезду было обнаружено тело 6-летнего мальчика с признаками насильственной смерти. В убийстве ребенка заподозрили его отца Игоря Хижняка, который предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения.
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