Подозреваемый в убийстве сына инспектор ДПС уволен с работы
Инспектора ДПС, которого правоохранители задержали в Москве по подозрению в убийстве сына, уволен с работы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.
«Установлено, что задержанный является инспектором дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов г. Москвы. По данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке», - говорится в официальном сообщении.
Ранее стало известно об убийстве ребенка 2014 года рождения в ночь с 7 на 8 марта в жилом доме Пролетарского проезда. В квартире задержали его 1981 года рождения и доставили в отдел полиции. С подозреваемым проводят необходимые следственные действия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru