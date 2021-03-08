Подозреваемый в убийстве сына инспектор ДПС уволен с работы

«Установлено, что задержанный является инспектором дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов г. Москвы. По данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке», - говорится в официальном сообщении.

Ранее стало известно об убийстве ребенка 2014 года рождения в ночь с 7 на 8 марта в жилом доме Пролетарского проезда. В квартире задержали его 1981 года рождения и доставили в отдел полиции. С подозреваемым проводят необходимые следственные действия.

