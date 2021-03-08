Подозреваемый в убийстве сына инспектор ДПС уволен с работы

Инспектора ДПС, которого правоохранители задержали в Москве по подозрению в убийстве сына, уволен с работы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

В Крыму мужчина задушил своего ребенка шнурком от крестика

«Установлено, что задержанный является инспектором дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов г. Москвы. По данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке», - говорится в официальном сообщении.

Ранее стало известно об убийстве ребенка 2014 года рождения в ночь с 7 на 8 марта в жилом доме Пролетарского проезда. В квартире задержали его 1981 года рождения и доставили в отдел полиции. С подозреваемым проводят необходимые следственные действия.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:МоскваДПСРебенокУбийство
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры