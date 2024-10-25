Суд арестовал подозреваемого в резонансном убийстве в Челябинской области

Житель города Коркино Челябинской области, подозреваемый в убийстве женщины, был арестован на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

В городе Коркино начались беспорядки из-за убийства женщины-таксиста

Речь идёт о 17-летнем местном жителе, который в ходе конфликта с женщиной-таксистом «причинил ей ножевые ранения, повлекшие смерть».

Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. В Коркино на улицы вышли более 100 человек, в настоящее время стабилизировалась.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела в главное следственное управление ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что правоохранительные органы задержали 43 человек во время массовых беспорядков в Коркино, которые вспыхнули после убийства женщины-таксиста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:УбийствоЧелябинская ОбластьАрест

Горячие новости

Все новости

партнеры