Суд арестовал подозреваемого в подготовке нападения в Туле
Суд арестовал молодого человека, который, по данным ФСБ, готовил вооружённое нападение на одно из учебных заведений в Туле, на два месяца. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение представителя прокуратуры области. Отмечается, что 18-летний юноша арестован до 8 февраля 2021 года.
Молодому человеку предъявлено обвинение по статье о незаконном приобретении и хранении оружия, подчеркивает RT. Он был задержан в Туле накануне.
А ранее сообщалось, что в сентябре было возбуждено уголовное дело в отношении подростка, который, по оперативным данным, собирался осуществить террористический акт в одной из школ Красноярского края. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Как уточнили в СК, речь идёт о 15-летнем жителе Минусинского района.
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