Суд арестовал подозреваемого в подготовке нападения в Туле

Суд арестовал молодого человека, который, по данным ФСБ, готовил вооружённое нападение на одно из учебных заведений в Туле, на два месяца. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение представителя прокуратуры области. Отмечается, что 18-летний юноша арестован до 8 февраля 2021 года.

Молодому человеку предъявлено обвинение по статье о незаконном приобретении и хранении оружия, подчеркивает RT. Он был задержан в Туле накануне.