Следователя в Москве задержали по делу о поджоге своего места работы

Правоохранительные органы задержали следователя по особо важным делам Троицкого и Новомосковского округов Москвы Максима Митасова по делу об организации поджога следственного отдела СКР в 2017 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Сообщается, что причиной поджога стал конфликт Митасова с начальством. Для организации поджога следователь нанял двух поджигателей. В итоге пожар охватил более 150 квадратных метров следственного отдела, сгорели несколько кабинетов, в которых хранились уголовные дела.