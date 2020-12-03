Следователя в Москве задержали по делу о поджоге своего места работы

Правоохранительные органы задержали следователя по особо важным делам Троицкого и Новомосковского округов Москвы Максима Митасова по делу об организации поджога следственного отдела СКР в 2017 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Сообщается, что причиной поджога стал конфликт Митасова с начальством. Для организации поджога следователь нанял двух поджигателей. В итоге пожар охватил более 150 квадратных метров следственного отдела, сгорели несколько кабинетов, в которых хранились уголовные дела.

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Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества путем поджога (ч. 2 ст 167 УК РФ) и задержал двух подозреваемых в поджоге. Они сообщили, что совершили поджог по просьбе Митасова, который заплатил им 50 тысяч рублей.

Представитель столичного главка Юлия Иванова сообщила, что при поджоге материалы уголовных дел не пострадали.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:СледователиУголовное ДелоПоджогСледственный Комитет
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