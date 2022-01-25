Одного из предполагаемых участников нападения на вдову Градского задержали

«Сотрудниками полиции задержан один из предполагаемых участников разбойного нападения, совершенного на территории Наро-Фоминского городского округа. Им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения», – рассказала Волк.

Как сообщает РЕН ТВ, задержанный — гражданин Таджикистана Умеджон Жабборов, ранее судимый за дачу взятки. По данным телеканала, подозреваемого задержали на станции метро «Менделеевская». При этом Teleram-канал SHOT сообщает, что Жабборов был судим за разбой, нигде не работал и жил в России без регистрации.

Неизвестные 16 января напали на Коташенко, сымитировав ДТП на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) на трассе М-3 «Украина». Трое злоумышленников проникли в автомобиль вдовы Градского и заставили женщину вернуться домой, где похитили хранившиеся там 100 млн рублей, напоминает «Свободная пресса». Ранее сообщалось о задержании одного из подозреваемых — 25-летнего гражданина Таджикистана. Однако позже молодого человека отпустили из-за алиби, пишут Известия.

