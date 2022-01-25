Одного из предполагаемых участников нападения на вдову Градского задержали
Один из предполагаемых участников нападения на вдову певца Александра Градского Марину Коташенко задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Сотрудниками полиции задержан один из предполагаемых участников разбойного нападения, совершенного на территории Наро-Фоминского городского округа. Им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения», – рассказала Волк.
Как сообщает РЕН ТВ, задержанный — гражданин Таджикистана Умеджон Жабборов, ранее судимый за дачу взятки. По данным телеканала, подозреваемого задержали на станции метро «Менделеевская». При этом Teleram-канал SHOT сообщает, что Жабборов был судим за разбой, нигде не работал и жил в России без регистрации.
Неизвестные 16 января напали на Коташенко, сымитировав ДТП на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) на трассе М-3 «Украина». Трое злоумышленников проникли в автомобиль вдовы Градского и заставили женщину вернуться домой, где похитили хранившиеся там 100 млн рублей, напоминает «Свободная пресса». Ранее сообщалось о задержании одного из подозреваемых — 25-летнего гражданина Таджикистана. Однако позже молодого человека отпустили из-за алиби, пишут Известия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru