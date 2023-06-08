Число умерших от отравления суррогатным сидром выросло до 31 человека

Общее число пострадавших в результате отравления суррогатным сидром в регионах России составляет 97 человек, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

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По данным ведомства, из них 31 человек умер.

Отмечается, что три пациента в настоящее время находятся в крайне тяжелом состоянии, 25 - в тяжёлом.

Ранее в МВД заявили, что сидр, которым отравились граждане, был изготовлен из спирта, украденного со склада ведомства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МВД России
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