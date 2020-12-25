Суд арестовал обвиняемого в растрате экс-гендиректора Petropavlovsk
Столичный Тверской суд арестовал основателя и экс-гендиректора золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского, обвиняемого в особо крупной растрате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Тверского суда Ольгу Бондареву.
Ранее в пятницу полиция задержала Масловского. В отношении бывшего гендиректора Petropavlovsk возбуждено уголовное дело по факту растраты более 95 млн рублей, принадлежащих компании. Масловскому грозит до 10 лет заключения.
По данным Тверского суда, против Масловского возбудили уголовное дело по статье «присвоение или растрата». Экс-глава Petropavlovsk пробудет под стражей до 23 февраля.
В четверг в московском офисе компании «Покровский рудник», принадлежащей холдингу Petropavlovsk, произошли обыски. По словам представителей компании, Масловского подозревают в хищении средств для личного обогащения посредством купли-продажи недвижимости по завышенной стоимости.
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