Основателя Petropavlovsk задержали по обвинению в растрате 95 млн рублей
Полиция задержала основателя и бывшего генерального директора компании-золотодобытчика Petropavlovsk Павла Масловского, который обвиняется в особо крупной растрате, сообщает «Интерфакс».
Источники агентства рассказали, что в отношении Масловского возбуждено уголовное дело по факту растраты денежных средств компании на сумму не менее 95 млн рублей, и следствие направило в суд ходатайство о заключении его под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее в офисе принадлежащего Petropavlovsk Покровского рудника прошел обыск. Представители рудника отметили, что Масловского обвиняют в хищении средств компании путем купли-продажи недвижимости по завышенной стоимости.
Компания Petropavlovsk, входящая в ТОП-3 российских золотодобытчиков, ведёт промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru