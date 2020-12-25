Основателя Petropavlovsk задержали по обвинению в растрате 95 млн рублей

Полиция задержала основателя и бывшего генерального директора компании-золотодобытчика Petropavlovsk Павла Масловского, который обвиняется в особо крупной растрате, сообщает «Интерфакс».

Источники агентства рассказали, что в отношении Масловского возбуждено уголовное дело по факту растраты денежных средств компании на сумму не менее 95 млн рублей, и следствие направило в суд ходатайство о заключении его под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в офисе принадлежащего Petropavlovsk Покровского рудника прошел обыск. Представители рудника отметили, что Масловского обвиняют в хищении средств компании путем купли-продажи недвижимости по завышенной стоимости.

Компания Petropavlovsk, входящая в ТОП-3 российских золотодобытчиков, ведёт промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области.

