Суд арестовал обвиняемого в надругательстве над двумя девочками в Анапе

Суд до 29 сентября отправил в СИЗО обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности двух несовершеннолетних девочек на территории детского лагеря в Анапе.

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ФОТО: РИА Новости
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