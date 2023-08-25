Суд арестовал на два месяца сбившего 11 человек в Калуге

«Суд с учетом позиции прокуратуры заключил водителя под стражу сроком на два месяца», - заявили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что 49-летнего водителя 38 раз привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. В марте 2023 года его лишили водительских прав за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

ДТП в центре Калуги произошло 24 августа. Водитель не справился с управлением и въехал в толпу людей на автобусной остановке, напоминает «Радиоточка НСН».

