Суд арестовал на два месяца сбившего 11 человек в Калуге
Суд в Калуге отправил под стражу на два месяца водителя, ставшего виновником ДТП с 11 пострадавшими. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры, передает ТАСС.
«Суд с учетом позиции прокуратуры заключил водителя под стражу сроком на два месяца», - заявили в надзорном ведомстве.
Отмечается, что 49-летнего водителя 38 раз привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. В марте 2023 года его лишили водительских прав за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.
ДТП в центре Калуги произошло 24 августа. Водитель не справился с управлением и въехал в толпу людей на автобусной остановке, напоминает «Радиоточка НСН».
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