Следствие предъявило обвинение в мошенничестве Раковой и Заку
Московские следователи предъявили обвинение по статье о мошенничестве экс-заместителю министра просвещения Марине Раковой и бывшему заместителю гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгению Заку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.
Ракову и Зака обвиняют в хищении более 20 млн рублей по статье 159 части 4 УК РФ.
По версии следствия, в 2018 году обвиняемые вступили в сговор с директором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Сергеем Зуевым с целью хищения денег вуза.
Для совершения преступления в РАНХиГС были устроены на работу 12 фиктивных научных сотрудников. В период с 2018 по 2020 им выплачивали зарплаты из средств вуза.
Ракова была арестована 7 октября. Уголовное дело о мошенничестве в крупном размере вывели в отдельное производство. Сейчас следствие устанавливает возможных соучастников.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,3 млн+37 156 / сут.
Умерли
262 тыс.+1 254 / сут.
Выздоровели
8,0 млн+37 004 / сут.
- Российский теннисист Габашвили дисквалифицирован за допинг
- «Мы угрожаем?»: Минобороны Белоруссии обвинило НАТО в подготовке к войне
- Красный Крест начал сбор средств для мигрантов в Белоруссии
- Следствие предъявило обвинение в мошенничестве Раковой и Заку
- В Германии планируют легализовать марихуану
- Теннисист Рублёв упустил возможность выйти в полуфинал АТР
- Льготные проездные в Курской области будут продавать по QR-кодам
- На МКС сломался туалет в американском сегменте
- Никарагуа объявило о выходе из Организации американских государств
- Власти Севастополя ослабили COVID-ограничения для общепита и кинотеатров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru