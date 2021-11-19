Следствие предъявило обвинение в мошенничестве Раковой и Заку

По версии следствия, в 2018 году обвиняемые вступили в сговор с директором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Сергеем Зуевым с целью хищения денег вуза.

Для совершения преступления в РАНХиГС были устроены на работу 12 фиктивных научных сотрудников. В период с 2018 по 2020 им выплачивали зарплаты из средств вуза.

Ракова была арестована 7 октября. Уголовное дело о мошенничестве в крупном размере вывели в отдельное производство. Сейчас следствие устанавливает возможных соучастников.

