Брата главы Ингушетии Калиматова арестовали по делу о мошенничестве
Столичный Мещанский районный суд арестовал старшего брата главы Ингушетии, бывшего главу регионального филиала «Почты России» Магомед-Башира Калиматова по делу о мошенничестве. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на силовые структуры.
По данным агентства, суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении фигуранта под стражу.
Как сообщали СМИ, в четверг у Калиматова прошли обыски в рамках дела о хищении средств в Пенсионном фонде в Ингушетии.
В феврале прошлого года ФСБ заявила о пресечении деятельности преступной группы, похитившей свыше 2 млрд рублей из ПФР в Ингушетии, Северной Осетии, Москве. По данным правоохранителей, в 2019-2021 годах бывшие и действующие сотрудники фонда и «Почты России» организовали незаконный перерасчет пенсий жителям Ингушетии без их ведома. Средства перечисляли на банковские счета регионального филиала почты России для обналичивания, законные пенсии развозили для выдачи по почтовым отделениям, а полученные под видом перерасчетов деньги похищали. Чтобы скрыть мошенничество, злоумышленники фальсифицировали отчетную документацию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru