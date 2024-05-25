Брата главы Ингушетии Калиматова арестовали по делу о мошенничестве

Столичный Мещанский районный суд арестовал старшего брата главы Ингушетии, бывшего главу регионального филиала «Почты России» Магомед-Башира Калиматова по делу о мошенничестве. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на силовые структуры.

По данным агентства, суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении фигуранта под стражу.

Как сообщали СМИ, в четверг у Калиматова прошли обыски в рамках дела о хищении средств в Пенсионном фонде в Ингушетии.

В феврале прошлого года ФСБ заявила о пресечении деятельности преступной группы, похитившей свыше 2 млрд рублей из ПФР в Ингушетии, Северной Осетии, Москве. По данным правоохранителей, в 2019-2021 годах бывшие и действующие сотрудники фонда и «Почты России» организовали незаконный перерасчет пенсий жителям Ингушетии без их ведома. Средства перечисляли на банковские счета регионального филиала почты России для обналичивания, законные пенсии развозили для выдачи по почтовым отделениям, а полученные под видом перерасчетов деньги похищали. Чтобы скрыть мошенничество, злоумышленники фальсифицировали отчетную документацию.

