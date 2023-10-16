Суд арестовал экс-владельца лопнувшего банка «Югра» Хотина

Хотина задержали в апреле 2019 года и отправили под домашний арест. По ходатайству гособвинения суд ужесточил меру пресечения и отправил мужчину в СИЗО до 11 января.

Отмечается, что дело против Хотина и его предполагаемых подельников слушается с 2021 года.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы взыскал с Хотина более 192 миллиардов рублей в пользу государства по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».