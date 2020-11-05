Суд арестовал экс-депутата по подозрению в убийстве журналиста в Красноярском крае

Минусинский городской суд Красноярского края арестовал бизнесмена и бывшего депутата Ису Хашиева по подозрению в убийстве главного редактора газеты «Тон-М» Дмитрия Попкова, сообщили в пресс-службе краевого суда.

Хашиеву выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 ноября 2020 года. Бизнесмена подозревают в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ) и вменяют ему соучастие в убийстве журналиста по ч.3 ст. 33 УК РФ.

Хашиев был задержан 3 ноября в аэропорту Шереметьево.

Главного редактора «Тон-М» Дмитрия Попкова убили 24 мая 2017 года в Минусинске. Расследование СК установило, что убийство связано с разоблачительными материалами о местном предпринимателями Николае Горюнове.

