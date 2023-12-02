Суд арестовал четверых подозреваемых в похищении девочки под Калугой
Суд до 30 января арестовал четверых подозреваемых в похищении девочки в Калужской области, пишут СМИ.
В Калужской области 30 ноября пропала восьмилетняя Злата Липовая. Ее искали полиция и волонтеры. В итоге ребенка нашли живой и невредимой в Тульской области.
Следователям стало известно, что 37-летняя Ирина Новикова, её 40-летний муж Аркадий, их 21-летний сын Андрей и бывший муж женщины Дмитрий 30 ноября похитили восьмилетнюю Злату в Козельске, увезли её на машине в неизвестном направлении, били ребёнка и требовали с её матери выкуп в полтора миллиона рублей в криптовалюте.
Вскоре злоумышленники высадили девочку в Тульской области. Вскоре всех четверых задержали, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru