Суд арестовал четверых подозреваемых в похищении девочки под Калугой

Суд до 30 января арестовал четверых подозреваемых в похищении девочки в Калужской области, пишут СМИ.

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В Калужской области 30 ноября пропала восьмилетняя Злата Липовая. Ее искали полиция и волонтеры. В итоге ребенка нашли живой и невредимой в Тульской области.

Следователям стало известно, что 37-летняя Ирина Новикова, её 40-летний муж Аркадий, их 21-летний сын Андрей и бывший муж женщины Дмитрий 30 ноября похитили восьмилетнюю Злату в Козельске, увезли её на машине в неизвестном направлении, били ребёнка и требовали с её матери выкуп в полтора миллиона рублей в криптовалюте.

Вскоре злоумышленники высадили девочку в Тульской области. Вскоре всех четверых задержали, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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