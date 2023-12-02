Суд арестовал четверых подозреваемых в похищении девочки под Калугой

В Калужской области 30 ноября пропала восьмилетняя Злата Липовая. Ее искали полиция и волонтеры. В итоге ребенка нашли живой и невредимой в Тульской области.

Следователям стало известно, что 37-летняя Ирина Новикова, её 40-летний муж Аркадий, их 21-летний сын Андрей и бывший муж женщины Дмитрий 30 ноября похитили восьмилетнюю Злату в Козельске, увезли её на машине в неизвестном направлении, били ребёнка и требовали с её матери выкуп в полтора миллиона рублей в криптовалюте.

Вскоре злоумышленники высадили девочку в Тульской области. Вскоре всех четверых задержали, напоминает «Радиоточка НСН».

