Правозащитник призвал арестовать жителя Челябинской области, подозреваемого в похищении женщины
Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников направил руководителю Следственнного комитета РФ Александру Бастрыкину обращение и призвал арестовать жителя села Смолино Челябинской области Владимира Ческидова, который может оказаться особо опасным маньяком.
В документе, копия которого имеется в распоряжении НСН, говорится, что несмотря на тяжесть инкриминируемых преступлений, в том числе убийства, похищения человека и изнасилования, мужчина и проживавшая с ним мать, которая могла быть соучастницей преступлений, до сих пор не арестованы.
Мельников не исключил, что подозреваемый может попытаться сбежать или избежать наказания, симулируя невменяемость.
«На основании ФЗ «Об обращении граждан»... прошу Вас провести проверку указанной информации, в случае её подтверждения принять меры для ареста гражданина Ческидова и его матери и изоляции их от общества в местах предварительного заключения», - отметил правозащитник.
Он также призвал Бастрыкина принять меры для установления иных совершенных преступлений подозреваемым, и взять ход расследования на личный контроль.
Ранее Следственный комитет РФ по Челябинской области возбудил уголовное дело против местного жителя, которого подозревают в похищении человека: по данным правоохранителей, мужчина с 2009 года удерживал в своем доме девушку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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